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بصواريخ كروز انطلقت من قاعدة إيرانية.. شبكة أمريكية تكشف مسار هجمات "أرامكو" الإرهابية

التفَّت فوق العراق والكويت وصولاً لبقيق وخريص للتضليل وإخفاء مصدر إطلاقها

رجَّحت مصادر مطلعة أن يكون الاعتداء الذي استهدف معملَيْ شركة أرامكو في بقيق وخريص جرى تنفيذه بصواريخ كروز، حلَّقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار "درون"، وانطلقت من قاعدة إيرانية، تقع بالقرب من الحدود العراقية. نافيًا أن تكون اليمن مصدر الهجمات التخريبية.
ووفقًا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق السعودي - الأمريكي، فإن تقييم الدولتين يُظهر أن هناك "احتمالية كبيرة" حول أن الصواريخ المدعومة بطائرات مسيَّرة تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.
وبحسب المصدر، فقد تم اللجوء إلى التضليل عبر إرسال الصواريخ فوق العراق، وجعلها تلتف فوق الكويت وصولاً إلى بقيق وخريص؛ وذلك لإخفاء مصدر إطلاقها.
ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية، فإنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة، خاصة اليمن.
وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد في بيان رسمي في وقت سابق أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بصواريخ كروز انطلقت من قاعدة إيرانية.. شبكة أمريكية تكشف مسار هجمات "أرامكو" الإرهابية
سبق

رجَّحت مصادر مطلعة أن يكون الاعتداء الذي استهدف معملَيْ شركة أرامكو في بقيق وخريص جرى تنفيذه بصواريخ كروز، حلَّقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار "درون"، وانطلقت من قاعدة إيرانية، تقع بالقرب من الحدود العراقية. نافيًا أن تكون اليمن مصدر الهجمات التخريبية.
ووفقًا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق السعودي - الأمريكي، فإن تقييم الدولتين يُظهر أن هناك "احتمالية كبيرة" حول أن الصواريخ المدعومة بطائرات مسيَّرة تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.
وبحسب المصدر، فقد تم اللجوء إلى التضليل عبر إرسال الصواريخ فوق العراق، وجعلها تلتف فوق الكويت وصولاً إلى بقيق وخريص؛ وذلك لإخفاء مصدر إطلاقها.
ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية، فإنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة، خاصة اليمن.
وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد في بيان رسمي في وقت سابق أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:06 AM

بصواريخ كروز انطلقت من قاعدة إيرانية.. شبكة أمريكية تكشف مسار هجمات "أرامكو" الإرهابية

التفَّت فوق العراق والكويت وصولاً لبقيق وخريص للتضليل وإخفاء مصدر إطلاقها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
10
21,010

رجَّحت مصادر مطلعة أن يكون الاعتداء الذي استهدف معملَيْ شركة أرامكو في بقيق وخريص جرى تنفيذه بصواريخ كروز، حلَّقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار "درون"، وانطلقت من قاعدة إيرانية، تقع بالقرب من الحدود العراقية. نافيًا أن تكون اليمن مصدر الهجمات التخريبية.
ووفقًا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق السعودي - الأمريكي، فإن تقييم الدولتين يُظهر أن هناك "احتمالية كبيرة" حول أن الصواريخ المدعومة بطائرات مسيَّرة تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.
وبحسب المصدر، فقد تم اللجوء إلى التضليل عبر إرسال الصواريخ فوق العراق، وجعلها تلتف فوق الكويت وصولاً إلى بقيق وخريص؛ وذلك لإخفاء مصدر إطلاقها.
ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية، فإنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة، خاصة اليمن.
وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد في بيان رسمي في وقت سابق أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومَي خريص وبقيق إيرانية.

وأكد المتحدث ‏العقيد تركي المالكي أن نتائج التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً، وسيتم تمكين الصحافة من زيارة المواقع التي استهدفها الهجوم الإرهابي.

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