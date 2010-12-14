النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كيُّ الشريان الكلوي" يُنهي معاناة عشرينية مع مرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب

عانت لسنوات من ارتفاع ضغط الدم المزمن المقاوم للعلاجات الدوائية

تَمكن فريق القسطرة القلبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء عمليةٍ ناجحة لتعصيب الشريان الكلوي لمريضة "عشرينية"، عانت لسنوات من مرض نادر، يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن المقاوم للعلاجات الدوائية.

وأوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور وسام الحجيلي، أن المستشفى استقبل المريضة وهي تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، رغم تناولها للأدوية المخفضة، وعلى الفور أُخضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وبيّنت نتائجها مقاومة جسمها للأدوية الخافضة للضغط.

وأوضح د.الحجيلي أنه بعد دراسة الحالة قرر الفريق الطبي على الفور إجراء قسطرة تعصيب للشريان الكلوي، لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم المؤثرة على أعضاء الجسم، كالقلب والمخ والكلى وتصلب الشرايين؛ فتم إجراء العملية باستخدام أحدث أجهزة كَيِّ الأعصاب الكلوية، وأنواع متقدمة من القساطر الفخذية، وحققت العملية التي استغرقت 20 دقيقة فقط، نتائج جيدة؛ مضيفًا أن المريضة خرجت من المستشفى خلال 48 ساعة فقط من العملية، وعادت لبيتها بعد أن تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، وانخفضت معدلات الضغط لديها -ولله الحمد- إلى مستويات لا تمثل خطرًا على أعضاء الجسم الحيوية.

وأفاد بأن هذه العملية تتم عن طريق إدخال القسطرة عبر الشريان الفخذي، والوصول إلى الشريان الكلوي، وإدخال نهاية القسطرة المعدنية فيه، وإرسال حرارة ناتجة عن أشعة كهرومغناطيسية لكَيِّ الشعيرات العصبية الطرفية فيه المسببة لارتفاع ضغط الدم.

وفي الختام قال الدكتور وسام الحجيلي: إن تقنية كي وتعصيب الشريان الكلوي الداخلي باستخدام القساطر، أثبتت فعاليتَها في علاج مرضى ارتفاع الضغط المستعصي؛ خاصة مع التطور الكبير الذي طرأ على تقنية القساطر في الآونة الأخيرة؛ مضيفًا أن هذه التقنية تسهم في تحسن مستويات الضغط لدى المرضى، لينخفض خلال الأشهر الستة الأولى إلى 30ملم/زئبق بعد العملية، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًّا، ونقلة نوعية في معالجة هذا المرض المزمن؛ خاصة بعد اعتماد الجمعيات الأوروبية والفرنسية المتخصصة في علاج أمراض القلب وضغط الدم لهذه الطريقة العلاجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كيُّ الشريان الكلوي" يُنهي معاناة عشرينية مع مرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب
سبق

تَمكن فريق القسطرة القلبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء عمليةٍ ناجحة لتعصيب الشريان الكلوي لمريضة "عشرينية"، عانت لسنوات من مرض نادر، يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن المقاوم للعلاجات الدوائية.

وأوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور وسام الحجيلي، أن المستشفى استقبل المريضة وهي تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، رغم تناولها للأدوية المخفضة، وعلى الفور أُخضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وبيّنت نتائجها مقاومة جسمها للأدوية الخافضة للضغط.

وأوضح د.الحجيلي أنه بعد دراسة الحالة قرر الفريق الطبي على الفور إجراء قسطرة تعصيب للشريان الكلوي، لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم المؤثرة على أعضاء الجسم، كالقلب والمخ والكلى وتصلب الشرايين؛ فتم إجراء العملية باستخدام أحدث أجهزة كَيِّ الأعصاب الكلوية، وأنواع متقدمة من القساطر الفخذية، وحققت العملية التي استغرقت 20 دقيقة فقط، نتائج جيدة؛ مضيفًا أن المريضة خرجت من المستشفى خلال 48 ساعة فقط من العملية، وعادت لبيتها بعد أن تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، وانخفضت معدلات الضغط لديها -ولله الحمد- إلى مستويات لا تمثل خطرًا على أعضاء الجسم الحيوية.

وأفاد بأن هذه العملية تتم عن طريق إدخال القسطرة عبر الشريان الفخذي، والوصول إلى الشريان الكلوي، وإدخال نهاية القسطرة المعدنية فيه، وإرسال حرارة ناتجة عن أشعة كهرومغناطيسية لكَيِّ الشعيرات العصبية الطرفية فيه المسببة لارتفاع ضغط الدم.

وفي الختام قال الدكتور وسام الحجيلي: إن تقنية كي وتعصيب الشريان الكلوي الداخلي باستخدام القساطر، أثبتت فعاليتَها في علاج مرضى ارتفاع الضغط المستعصي؛ خاصة مع التطور الكبير الذي طرأ على تقنية القساطر في الآونة الأخيرة؛ مضيفًا أن هذه التقنية تسهم في تحسن مستويات الضغط لدى المرضى، لينخفض خلال الأشهر الستة الأولى إلى 30ملم/زئبق بعد العملية، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًّا، ونقلة نوعية في معالجة هذا المرض المزمن؛ خاصة بعد اعتماد الجمعيات الأوروبية والفرنسية المتخصصة في علاج أمراض القلب وضغط الدم لهذه الطريقة العلاجية.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
10:42 AM

"كيُّ الشريان الكلوي" يُنهي معاناة عشرينية مع مرض نادر بمستشفى سليمان الحبيب

عانت لسنوات من ارتفاع ضغط الدم المزمن المقاوم للعلاجات الدوائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

تَمكن فريق القسطرة القلبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء عمليةٍ ناجحة لتعصيب الشريان الكلوي لمريضة "عشرينية"، عانت لسنوات من مرض نادر، يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن المقاوم للعلاجات الدوائية.

وأوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور وسام الحجيلي، أن المستشفى استقبل المريضة وهي تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، رغم تناولها للأدوية المخفضة، وعلى الفور أُخضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وبيّنت نتائجها مقاومة جسمها للأدوية الخافضة للضغط.

وأوضح د.الحجيلي أنه بعد دراسة الحالة قرر الفريق الطبي على الفور إجراء قسطرة تعصيب للشريان الكلوي، لتفادي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم المؤثرة على أعضاء الجسم، كالقلب والمخ والكلى وتصلب الشرايين؛ فتم إجراء العملية باستخدام أحدث أجهزة كَيِّ الأعصاب الكلوية، وأنواع متقدمة من القساطر الفخذية، وحققت العملية التي استغرقت 20 دقيقة فقط، نتائج جيدة؛ مضيفًا أن المريضة خرجت من المستشفى خلال 48 ساعة فقط من العملية، وعادت لبيتها بعد أن تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، وانخفضت معدلات الضغط لديها -ولله الحمد- إلى مستويات لا تمثل خطرًا على أعضاء الجسم الحيوية.

وأفاد بأن هذه العملية تتم عن طريق إدخال القسطرة عبر الشريان الفخذي، والوصول إلى الشريان الكلوي، وإدخال نهاية القسطرة المعدنية فيه، وإرسال حرارة ناتجة عن أشعة كهرومغناطيسية لكَيِّ الشعيرات العصبية الطرفية فيه المسببة لارتفاع ضغط الدم.

وفي الختام قال الدكتور وسام الحجيلي: إن تقنية كي وتعصيب الشريان الكلوي الداخلي باستخدام القساطر، أثبتت فعاليتَها في علاج مرضى ارتفاع الضغط المستعصي؛ خاصة مع التطور الكبير الذي طرأ على تقنية القساطر في الآونة الأخيرة؛ مضيفًا أن هذه التقنية تسهم في تحسن مستويات الضغط لدى المرضى، لينخفض خلال الأشهر الستة الأولى إلى 30ملم/زئبق بعد العملية، وهو ما يُعد إنجازًا طبيًّا، ونقلة نوعية في معالجة هذا المرض المزمن؛ خاصة بعد اعتماد الجمعيات الأوروبية والفرنسية المتخصصة في علاج أمراض القلب وضغط الدم لهذه الطريقة العلاجية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,508
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,715
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,405

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة