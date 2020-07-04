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مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية يختار "هاني وفا" رئيساً لتحرير جريدة "الرياض"

في جلسة طارئة بعد وفاة الرئيس السابق فهد العبدالكريم

ذكر المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي، أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تكليف هاني وفا رئيساً للتحرير بعد وفاة الرئيس السابق فهد العبدالكريم، بعد معاناة مع المرض.

وقال "العريفي" في تغريدة له: "قرر مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية، في جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، وحضور جميع أعضاء المجلس، تكليف الزميل هاني وفا ليصبح (رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف)" متمنياً له التوفيق.

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مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية يختار "هاني وفا" رئيساً لتحرير جريدة "الرياض"
سبق

ذكر المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي، أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تكليف هاني وفا رئيساً للتحرير بعد وفاة الرئيس السابق فهد العبدالكريم، بعد معاناة مع المرض.

وقال "العريفي" في تغريدة له: "قرر مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية، في جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، وحضور جميع أعضاء المجلس، تكليف الزميل هاني وفا ليصبح (رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف)" متمنياً له التوفيق.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:45 PM

مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية يختار "هاني وفا" رئيساً لتحرير جريدة "الرياض"

في جلسة طارئة بعد وفاة الرئيس السابق فهد العبدالكريم

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بدر العتيبي - الرياض
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ذكر المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي، أن مجلس إدارة المؤسسة قرر تكليف هاني وفا رئيساً للتحرير بعد وفاة الرئيس السابق فهد العبدالكريم، بعد معاناة مع المرض.

وقال "العريفي" في تغريدة له: "قرر مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية، في جلسته الطارئة التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور رضا محمد سعيد عبيد، وحضور جميع أعضاء المجلس، تكليف الزميل هاني وفا ليصبح (رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف)" متمنياً له التوفيق.

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