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إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب

شيعت عدداً منهم في معقل "كورونا"

اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).

وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.

وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.

إيران الضربات التركية إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب
سبق

اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).

وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.

وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
03:17 PM

إيران تعترف بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في الضربات التركية على إدلب

شيعت عدداً منهم في معقل "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف التلفزيون الإيراني بمقتل 21 عنصراً من ميليشياتها في سوريا، في الضربات التي نفذها الجيش التركي في إدلب بشمال غرب سوريا، حسبما نقل تلفزيون "آر تي" الروسي اليوم (الأحد).

وأوضح التلفزيون الايراني، أن القتلى ينتمون إلى ميليشيا "فاطميون" و"زينبيون"، وأنهم قتلوا في إدلب أمس الأول.

وأضاف أنه جرى تشييع 12 من القتلى اليوم في مدينة قم التي تعد معقل تفشي فيروس كورونا في إيران.

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