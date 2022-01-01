النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا تستهل العام الجديدة بفرض زيادات ضخمة على أسعار الكهرباء والغاز

تراوحت بين 50 و100% للمنازل والشركات

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم (السبت)، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم، وذلك في مستهل العام الجديد.

وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، أن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، بينت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" في تقرير منفصل، أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 في المئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 في المئة في نوفمبر، وتجاوز في ما يبدو 30 بالمئة في ديسمبر، بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا تستهل العام الجديدة بفرض زيادات ضخمة على أسعار الكهرباء والغاز
سبق

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم (السبت)، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم، وذلك في مستهل العام الجديد.

وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، أن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، بينت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" في تقرير منفصل، أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 في المئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 في المئة في نوفمبر، وتجاوز في ما يبدو 30 بالمئة في ديسمبر، بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:53 PM

تركيا تستهل العام الجديدة بفرض زيادات ضخمة على أسعار الكهرباء والغاز

تراوحت بين 50 و100% للمنازل والشركات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,194

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم (السبت)، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم، وذلك في مستهل العام الجديد.

وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، أن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، بينت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" في تقرير منفصل، أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 في المئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 في المئة في نوفمبر، وتجاوز في ما يبدو 30 بالمئة في ديسمبر، بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,082
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة