النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة

‬سجّلت مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الثانية بعد الرياض تليها المنطقة الشرقية ثالثاً.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 320 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1116 حالة سجلتها المملكة؛ تسبقها الرياض بواقع 377 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 134 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 71 حالة، وعسير 54، وجازان 45، والقصيم 35، وسجلت كل من منطقة تبوك ونجران 18 حالة لكل منهما، فيما سجلت حائل 17 حالة، والباحة 13، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 414139 حالة بعد أن سجلت اليوم 1129 حالة تعاف جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة
سبق

‬سجّلت مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الثانية بعد الرياض تليها المنطقة الشرقية ثالثاً.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 320 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1116 حالة سجلتها المملكة؛ تسبقها الرياض بواقع 377 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 134 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 71 حالة، وعسير 54، وجازان 45، والقصيم 35، وسجلت كل من منطقة تبوك ونجران 18 حالة لكل منهما، فيما سجلت حائل 17 حالة، والباحة 13، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 414139 حالة بعد أن سجلت اليوم 1129 حالة تعاف جديدة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
04:20 PM

في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
5,585

‬سجّلت مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الثانية بعد الرياض تليها المنطقة الشرقية ثالثاً.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 320 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1116 حالة سجلتها المملكة؛ تسبقها الرياض بواقع 377 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 134 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 71 حالة، وعسير 54، وجازان 45، والقصيم 35، وسجلت كل من منطقة تبوك ونجران 18 حالة لكل منهما، فيما سجلت حائل 17 حالة، والباحة 13، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 414139 حالة بعد أن سجلت اليوم 1129 حالة تعاف جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,041

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة