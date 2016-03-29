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"الطب البديل" يحذر من استخدام الخلطات المجهولة ذات الادعاءات العلاجية

شدد على ضرورة التأكد من فاعلية أي خلطات قبل استخدامها لضمان سلامتها

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام أي خلطات غير معروفة أو أي منتجات ذات ادعاءات علاجية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي هذا الإطار شدد المركز على ضرورة التأكد من فاعلية أي خلطات قبل استخدامها وضمان سلامتها وترخيصها في المملكة.

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"الطب البديل" يحذر من استخدام الخلطات المجهولة ذات الادعاءات العلاجية
سبق

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام أي خلطات غير معروفة أو أي منتجات ذات ادعاءات علاجية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي هذا الإطار شدد المركز على ضرورة التأكد من فاعلية أي خلطات قبل استخدامها وضمان سلامتها وترخيصها في المملكة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
05:57 PM

"الطب البديل" يحذر من استخدام الخلطات المجهولة ذات الادعاءات العلاجية

شدد على ضرورة التأكد من فاعلية أي خلطات قبل استخدامها لضمان سلامتها

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فهد الغبيوي - الرياض
0
74

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام أي خلطات غير معروفة أو أي منتجات ذات ادعاءات علاجية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي هذا الإطار شدد المركز على ضرورة التأكد من فاعلية أي خلطات قبل استخدامها وضمان سلامتها وترخيصها في المملكة.

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