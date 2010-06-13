وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

"الأرصاد" تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في الرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-13 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 01:36 AM

"الأرصاد" تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍّ في الرؤية تشمل الأفلاج والخرج والسليل والدواسر.. وتستمر حتى مساء الخميس





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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.