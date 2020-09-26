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الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
08:13 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
11:08 PM

الجبير يجري اتصالاً هاتفيًّا مع وزير خارجية سريلانكا

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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