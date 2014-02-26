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روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت روسيا اليوم 11086 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد، إلى أربعة ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، أيضاً، 428 وفاة ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85304.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت روسيا اليوم 11086 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد، إلى أربعة ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، أيضاً، 428 وفاة ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85304.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:20 PM

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجّلت روسيا اليوم 11086 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد، إلى أربعة ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، أيضاً، 428 وفاة ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85304.

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