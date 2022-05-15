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هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط"

أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة

شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير.

واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات.

بلدية خميس مشيط أمطار خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط"
سبق

شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير.

واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:00 AM

هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط"

أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة

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محمد طيران - عسير
2
1,791

شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير.

واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات.

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