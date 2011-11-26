النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول

الأرصاد حذّرت من أمطار غزيرة الخميس تكون رعدية ببعض المناطق

قررت محافظات مصرية تعليق الدراسة اليوم الخميس على خلفية استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تعطيل الدراسة الخميس، فيما مددت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية تعليق الدارسة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

وناشد محافظ الإسكندرية محمد الشريف المواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي حالة النزول لا بد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلَنة حفاظًا على سلامتهم.

وتتعرض سواحل الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لموجة من الطقس السيئ، صاحبها عواصف وأمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد الخميس أمطارًا غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

وأضافت الهيئة بأن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية).

وقالت إن الأجواء الممطرة سوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول
سبق

قررت محافظات مصرية تعليق الدراسة اليوم الخميس على خلفية استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تعطيل الدراسة الخميس، فيما مددت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية تعليق الدارسة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

وناشد محافظ الإسكندرية محمد الشريف المواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي حالة النزول لا بد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلَنة حفاظًا على سلامتهم.

وتتعرض سواحل الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لموجة من الطقس السيئ، صاحبها عواصف وأمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد الخميس أمطارًا غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

وأضافت الهيئة بأن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية).

وقالت إن الأجواء الممطرة سوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:05 AM

تعطيل الدراسة في 7 محافظات مصرية.. الإسكندرية تحذِّر سكانها من النزول

الأرصاد حذّرت من أمطار غزيرة الخميس تكون رعدية ببعض المناطق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,236

قررت محافظات مصرية تعليق الدراسة اليوم الخميس على خلفية استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وفق "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تعطيل الدراسة الخميس، فيما مددت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية تعليق الدارسة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".

وناشد محافظ الإسكندرية محمد الشريف المواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى. وفي حالة النزول لا بد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلَنة حفاظًا على سلامتهم.

وتتعرض سواحل الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء لموجة من الطقس السيئ، صاحبها عواصف وأمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد الخميس أمطارًا غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

وأضافت الهيئة بأن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية).

وقالت إن الأجواء الممطرة سوف يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة