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"الصحة" : 3393 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. وتسجيل أعلى معدل تعافي يومي 4045 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

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"الصحة" : 3393 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. وتسجيل أعلى معدل تعافي يومي 4045 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
03:35 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:34 PM

"الصحة" : 3393 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. وتسجيل أعلى معدل تعافي يومي 4045 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
106,967

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 يونيو 2020، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 161005 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1307 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة ان عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

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