تكريم الخريجين والمتميزين في ختام أنشطة النادي السعودي في نيوكاسل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-28
احتفت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا دورة ٣٨ بالطلاب الخريجين والخريجات والجهات الداعمة والمتعاونة للعام المنصرم، في حفل قدم فيه رئيس النادي السعودي المهندس مهند الفلالي شكره وتقديره لفريق العمل ودعم الملحقية الثقافية السعودية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النادي والبطولات الرياضية.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
07:28 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:35 PM
تكريم الخريجين والمتميزين في ختام أنشطة النادي السعودي في نيوكاسل
احتفت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا دورة ٣٨ بالطلاب الخريجين والخريجات والجهات الداعمة والمتعاونة للعام المنصرم، في حفل قدم فيه رئيس النادي السعودي المهندس مهند الفلالي شكره وتقديره لفريق العمل ودعم الملحقية الثقافية السعودية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النادي والبطولات الرياضية.