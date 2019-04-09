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نسخة خاصة من "واتساب" مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة

التطبيق قرر أن يدعم بها بعض مستخدميه.. إمكانية فتح أكثر من حساب

كشفت تقارير إخبارية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، قرر أن يدعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.

وأشار موقع "واب بيتا إنفو" التقني المتخصص إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات "آيباد" اللوحية الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية فقط.

وسيدعم "واتساب" تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات "آيباد" فقط.

وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي أمكن الاطلاع عليها في نسخة "بيتا" الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب"، على النحو التالي:

- تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ"واتساب" لتتوافق مع حاسبات "آيباد".

- نسخة أقرب شبه إلى نسخة "واتساب ويب" الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.

- إمكانية تشغيل نفس حساب "واتساب" على هاتف "آيفون" وحاسب "آيباد"، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف "آيفون" متصلًا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على "آيباد".

- إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق "واتساب".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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نسخة خاصة من "واتساب" مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة
سبق

كشفت تقارير إخبارية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، قرر أن يدعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.

وأشار موقع "واب بيتا إنفو" التقني المتخصص إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات "آيباد" اللوحية الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية فقط.

وسيدعم "واتساب" تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات "آيباد" فقط.

وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي أمكن الاطلاع عليها في نسخة "بيتا" الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب"، على النحو التالي:

- تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ"واتساب" لتتوافق مع حاسبات "آيباد".

- نسخة أقرب شبه إلى نسخة "واتساب ويب" الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.

- إمكانية تشغيل نفس حساب "واتساب" على هاتف "آيفون" وحاسب "آيباد"، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف "آيفون" متصلًا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على "آيباد".

- إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق "واتساب".

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:49 AM

نسخة خاصة من "واتساب" مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة

التطبيق قرر أن يدعم بها بعض مستخدميه.. إمكانية فتح أكثر من حساب

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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7,364

كشفت تقارير إخبارية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، قرر أن يدعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.

وأشار موقع "واب بيتا إنفو" التقني المتخصص إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات "آيباد" اللوحية الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية فقط.

وسيدعم "واتساب" تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات "آيباد" فقط.

وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي أمكن الاطلاع عليها في نسخة "بيتا" الجديدة الخاصة بتطبيق "واتساب"، على النحو التالي:

- تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ"واتساب" لتتوافق مع حاسبات "آيباد".

- نسخة أقرب شبه إلى نسخة "واتساب ويب" الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.

- إمكانية تشغيل نفس حساب "واتساب" على هاتف "آيفون" وحاسب "آيباد"، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف "آيفون" متصلًا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على "آيباد".

- إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق "واتساب".

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200 مليون

26 ديسمبر
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