أعلنت شركة المياه الوطنية تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا، من خلال ضخّ أكثر من 9.7 ملايين م3 خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة؛ تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر، مؤكدة استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها بمناطق المملكة المختلفة؛ من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: e.nwc.com.sa على مدار الساعة. يأتي ذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات. وذكرت الشركة أن خطتها التشغيلية تضمّنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عبر بيان لها، إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة ابتداءً من الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة. ودعت جميع عملائها الكرام إلى طلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني: e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة؛ للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبُعد عن التجمعات.

"المياه": ضخّ 9.7 ملايين م3 من المياه يوميًّا في جميع مناطق المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-21 أعلنت شركة المياه الوطنية تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا، من خلال ضخّ أكثر من 9.7 ملايين م3 خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين.



وأوضحت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة؛ تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر، مؤكدة استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها بمناطق المملكة المختلفة؛ من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: e.nwc.com.sa على مدار الساعة.



يأتي ذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات.



وذكرت الشركة أن خطتها التشغيلية تضمّنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.



وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عبر بيان لها، إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة ابتداءً من الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.



ودعت جميع عملائها الكرام إلى طلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني: e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة؛ للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبُعد عن التجمعات.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 03:35 PM

اخر تعديل 21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 05:02 PM

"المياه": ضخّ 9.7 ملايين م3 من المياه يوميًّا في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أكبر كمية خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة "كورونا"





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أعلنت شركة المياه الوطنية تطبيقها خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا، من خلال ضخّ أكثر من 9.7 ملايين م3 خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين.



وأوضحت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة؛ تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر، مؤكدة استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها بمناطق المملكة المختلفة؛ من خلال الفرع الإلكتروني للشركة: e.nwc.com.sa على مدار الساعة.



يأتي ذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات.



وذكرت الشركة أن خطتها التشغيلية تضمّنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.



وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، عبر بيان لها، إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة ابتداءً من الثلاثاء 22 رحب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.



ودعت جميع عملائها الكرام إلى طلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني: e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة؛ للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبُعد عن التجمعات.