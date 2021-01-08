وأكدت جمهورية كازاخستان استعدادها لتطوير علاقات الشراكة مع جميع دول الشرق الأوسط.

وقالت: إن عودة العلاقات الطبيعية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ستعزز الوحدة الأخوية بين شعوب هذه الدول وازدهار المنطقة بأسرها.

رحّبت جمهورية كازاخستان بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة "العُلا".

كازاخستان ترحب بإعلان العُلا.. وتبدي استعدادها لتطوير العلاقات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-08 رحّبت جمهورية كازاخستان بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة "العُلا". وقالت: إن عودة العلاقات الطبيعية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ستعزز الوحدة الأخوية بين شعوب هذه الدول وازدهار المنطقة بأسرها. وأكدت جمهورية كازاخستان استعدادها لتطوير علاقات الشراكة مع جميع دول الشرق الأوسط.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 02:12 PM

كازاخستان ترحب بإعلان العُلا.. وتبدي استعدادها لتطوير العلاقات أكدت أن تعزيز الوحدة الأخوية سيصبّ في ازدهار المنطقة بأسرها





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رحّبت جمهورية كازاخستان بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة "العُلا".

وقالت: إن عودة العلاقات الطبيعية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ستعزز الوحدة الأخوية بين شعوب هذه الدول وازدهار المنطقة بأسرها.

وأكدت جمهورية كازاخستان استعدادها لتطوير علاقات الشراكة مع جميع دول الشرق الأوسط.