النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

يعرقل استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد

يعاني عدد من أهالي حي السديس الشمالي في محافظة ينبع بسبب سوء وضعف شبكة الجوال علاوة على غياب خدمات الإنترنت ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بعد إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي إن شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج بالأحياء القريبة منهم لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم على الرغم أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة نفسها تعاني بسبب المشكلة نفسها.

التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت
سبق

يعاني عدد من أهالي حي السديس الشمالي في محافظة ينبع بسبب سوء وضعف شبكة الجوال علاوة على غياب خدمات الإنترنت ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بعد إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي إن شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج بالأحياء القريبة منهم لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم على الرغم أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة نفسها تعاني بسبب المشكلة نفسها.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:23 PM

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

يعرقل استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
232

يعاني عدد من أهالي حي السديس الشمالي في محافظة ينبع بسبب سوء وضعف شبكة الجوال علاوة على غياب خدمات الإنترنت ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بعد إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي إن شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج بالأحياء القريبة منهم لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم على الرغم أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة نفسها تعاني بسبب المشكلة نفسها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,982
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,522
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,473

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة