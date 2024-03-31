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ضُبطت مع صيادين .. الثروة السمكية بجدة تُعيد 80 حبة إستاكوزا إلى البحر

الزهراني: ستطبّق الإجراءات على المخالفين حسب اللوائح والأنظمة

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، في أثناء قيام المختصّين بالوحدة بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد، من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية، إثر قيامهم بصيد 80 حبة من نوع الإستاكوزا (lobster) بمرسى صروم جنوبي جدة، والمحظور صيدها في هذه الأوقات من السنة حسب القرار الوزاري رقم ٤٤٩١٨٢ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٧ هجرية.

وأكّد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، رده بن عبادل الزهراني؛ أن كمية المصيد كانت بأحجام مختلفة وتمّت إعادتها جميعها مرة أخرى إلى داخل البحر، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

من جانبه، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي؛ قيام الفرع بتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، وأشار إلى متابعة الجولات الرقابية واستمرارها.

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ضُبطت مع صيادين .. الثروة السمكية بجدة تُعيد 80 حبة إستاكوزا إلى البحر
سبق

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، في أثناء قيام المختصّين بالوحدة بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد، من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية، إثر قيامهم بصيد 80 حبة من نوع الإستاكوزا (lobster) بمرسى صروم جنوبي جدة، والمحظور صيدها في هذه الأوقات من السنة حسب القرار الوزاري رقم ٤٤٩١٨٢ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٧ هجرية.

وأكّد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، رده بن عبادل الزهراني؛ أن كمية المصيد كانت بأحجام مختلفة وتمّت إعادتها جميعها مرة أخرى إلى داخل البحر، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

من جانبه، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي؛ قيام الفرع بتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، وأشار إلى متابعة الجولات الرقابية واستمرارها.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:24 PM

ضُبطت مع صيادين .. الثروة السمكية بجدة تُعيد 80 حبة إستاكوزا إلى البحر

الزهراني: ستطبّق الإجراءات على المخالفين حسب اللوائح والأنظمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
10
13,399

تمكنت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، في أثناء قيام المختصّين بالوحدة بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد، من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية، إثر قيامهم بصيد 80 حبة من نوع الإستاكوزا (lobster) بمرسى صروم جنوبي جدة، والمحظور صيدها في هذه الأوقات من السنة حسب القرار الوزاري رقم ٤٤٩١٨٢ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٧ هجرية.

وأكّد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، رده بن عبادل الزهراني؛ أن كمية المصيد كانت بأحجام مختلفة وتمّت إعادتها جميعها مرة أخرى إلى داخل البحر، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

من جانبه، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي؛ قيام الفرع بتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، وأشار إلى متابعة الجولات الرقابية واستمرارها.

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