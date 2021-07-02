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عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس بداية من العام الدراسي الجديد حضوريًّا

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية -وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان- حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، البالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالبًا وطالبة، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة؛ وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًّا.

ودعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والأُسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًّا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا
سبق

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية -وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان- حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، البالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالبًا وطالبة، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة؛ وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًّا.

ودعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والأُسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًّا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
10:50 PM

عددهم أكثر من 2.7 مليون.. إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا

استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس بداية من العام الدراسي الجديد حضوريًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية -وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة الإنسان- حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بلقاح فيروس كورونا، البالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالبًا وطالبة، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة؛ وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًّا.

ودعت وزارة التعليم منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة كافة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتمامًا كبيرًا من أولياء الأمور والأُسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًّا، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم في عودة الدراسة الحضورية، والتكامل مع جهود الدولة الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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