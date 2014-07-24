شاهد.. المواشي تنتشر في طرق محافظة القرى وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق

تواجدت في القرى ومحارم الطرقات

شهدت السنوات الأخيرة زيادة في أعداد الماشية السائبة في الطرق داخل منطقة الباحة وشكلت بعضها خطرًا على مرتادي الطريق بظهورها المفاجئ بجانب الطريق أو في حدود حرمه، بل إن بعضها أصبح لا يخشى الناس ولا المركبات فوجدت بين الجزيرة في الطريق السريعة مرتعًا خصبًا لها للأكل والشرب.

"سبق" وثقت جانبًا من تواجدها في الطرق وانتشارها فيها في محافظة القرى وفي بعض القرى التابعة لها، حتى أن بعض الأهالي أكدوا لـ"سبق" أنها تدخل أحيانًا إلى البيوت التي تحوي أحواشًا لهم مما يجعلهم يحرصون على إغلاقها.

وأردفوا أن ظهورها لم يعد يقتصر على فترة النهار بل في الليل وأوقات المغرب مما يستدعي تدخلاً من الجهة ذات العلاقة، للحد من تكاثرها وما تسببه من أضرار على الطرق كالحوادث لا قدر الله وتشويهها للمتنزهات بنشر مخلفاتها.