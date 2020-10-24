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إمارة عسير تجهِّز خطة لإخلاء القرى.. ودور إيواء لمواجهة ‎تطورات حريق تنومة

فيما ناقش تركي بن طلال خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها

كشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق جبل غلامة بتنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة. وقد نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وتفصيلاً، ناقش الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مع فريق علمي من وزارة الزراعة، خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة، واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة الذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة حريق تنومة بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيًّا.

حريق جبل غلامة الدفاع المدني حريق تنومة مدني عسير تنومة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة عسير تجهِّز خطة لإخلاء القرى.. ودور إيواء لمواجهة ‎تطورات حريق تنومة
سبق

كشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق جبل غلامة بتنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة. وقد نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وتفصيلاً، ناقش الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مع فريق علمي من وزارة الزراعة، خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة، واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة الذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة حريق تنومة بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيًّا.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
12:25 AM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
03:41 AM

إمارة عسير تجهِّز خطة لإخلاء القرى.. ودور إيواء لمواجهة ‎تطورات حريق تنومة

فيما ناقش تركي بن طلال خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق جبل غلامة بتنومة بلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة. وقد نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200*1500م.

وتفصيلاً، ناقش الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مع فريق علمي من وزارة الزراعة، خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة، واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة الذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة.

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت حتى الآن على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية أو مادية وفقًا للتقرير المعني برصد الحادثة.

وأضافت الإمارة أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وقامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة حريق تنومة بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيًّا.

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