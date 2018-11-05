شاهد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على بلقرن تسيل أودية وتملأ المدرجات

هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان وادي افرك بمياه الأمطار وامتلاء المدرجات الزراعية.
هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان وادي افرك بمياه الأمطار وامتلاء المدرجات الزراعية.
هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان وادي افرك بمياه الأمطار وامتلاء المدرجات الزراعية.
هطلت عصر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز محافظة بلقرن، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان وادي افرك بمياه الأمطار وامتلاء المدرجات الزراعية.