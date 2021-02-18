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"المعجب" يزور دوائر النيابة العامة في عسير

دعا إلى مضاعفة الجهود لتسريع إنجاز القضايا

استكمل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية للنيابات العامة في مناطق المملكة، التي بدأها قبل أسبوعين بزيارة قام بها اليوم لمقرات النيابة العامة في منطقة عسير، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير التقى من خلالها منسوبي الفرع ومسؤولي الجهات الأمنية في المنطقة، وتفقد خلال الزيارة سير العمل، موصياً العاملين بفرع النيابة العامة بالعمل على راحة المراجعين وتسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات، والدقة في إنفاذ الأحكام الجزائية، وسرعة إنفاذ العفو الملكي الكريم، ومضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة، وترحيل الوافدين المنتهية قضاياهم بشكل عاجل، مذكراً إياهم أن كل ذلك ياتي خدمة للعدالة الجزائية الناجزة في المنطقة، ووفقاً لتوجيهات القيادة.

وحثّ "المعجب" منسوبي النيابة على مراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسيّاح وزائري المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح.

وقال: الدولة بدأت قوية واستمرت كذلك بفضل الله العلي الحكيم ثم بفضل حكمة قيادتها وعدالة أجهزتها القضائية والأمنية"، وأضاف أن "الاعتداء على الأمن الوطني خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه".

مما يذكر أن جولة النائب العام في منطقة عسير شملت النيابات العامة بمحافظات: خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع و أحد رفيدة، وافتتح خلالها المباني الجديدة لنيابات محافظات الحرجة والبرك وطريب وبارق وتنومة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب" يزور دوائر النيابة العامة في عسير
سبق

استكمل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية للنيابات العامة في مناطق المملكة، التي بدأها قبل أسبوعين بزيارة قام بها اليوم لمقرات النيابة العامة في منطقة عسير، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير التقى من خلالها منسوبي الفرع ومسؤولي الجهات الأمنية في المنطقة، وتفقد خلال الزيارة سير العمل، موصياً العاملين بفرع النيابة العامة بالعمل على راحة المراجعين وتسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات، والدقة في إنفاذ الأحكام الجزائية، وسرعة إنفاذ العفو الملكي الكريم، ومضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة، وترحيل الوافدين المنتهية قضاياهم بشكل عاجل، مذكراً إياهم أن كل ذلك ياتي خدمة للعدالة الجزائية الناجزة في المنطقة، ووفقاً لتوجيهات القيادة.

وحثّ "المعجب" منسوبي النيابة على مراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسيّاح وزائري المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح.

وقال: الدولة بدأت قوية واستمرت كذلك بفضل الله العلي الحكيم ثم بفضل حكمة قيادتها وعدالة أجهزتها القضائية والأمنية"، وأضاف أن "الاعتداء على الأمن الوطني خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه".

مما يذكر أن جولة النائب العام في منطقة عسير شملت النيابات العامة بمحافظات: خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع و أحد رفيدة، وافتتح خلالها المباني الجديدة لنيابات محافظات الحرجة والبرك وطريب وبارق وتنومة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
05:29 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
06:51 PM

"المعجب" يزور دوائر النيابة العامة في عسير

دعا إلى مضاعفة الجهود لتسريع إنجاز القضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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استكمل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولته التفقدية للنيابات العامة في مناطق المملكة، التي بدأها قبل أسبوعين بزيارة قام بها اليوم لمقرات النيابة العامة في منطقة عسير، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة عسير التقى من خلالها منسوبي الفرع ومسؤولي الجهات الأمنية في المنطقة، وتفقد خلال الزيارة سير العمل، موصياً العاملين بفرع النيابة العامة بالعمل على راحة المراجعين وتسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات، والدقة في إنفاذ الأحكام الجزائية، وسرعة إنفاذ العفو الملكي الكريم، ومضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة، وترحيل الوافدين المنتهية قضاياهم بشكل عاجل، مذكراً إياهم أن كل ذلك ياتي خدمة للعدالة الجزائية الناجزة في المنطقة، ووفقاً لتوجيهات القيادة.

وحثّ "المعجب" منسوبي النيابة على مراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسيّاح وزائري المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح.

وقال: الدولة بدأت قوية واستمرت كذلك بفضل الله العلي الحكيم ثم بفضل حكمة قيادتها وعدالة أجهزتها القضائية والأمنية"، وأضاف أن "الاعتداء على الأمن الوطني خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه".

مما يذكر أن جولة النائب العام في منطقة عسير شملت النيابات العامة بمحافظات: خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع و أحد رفيدة، وافتتح خلالها المباني الجديدة لنيابات محافظات الحرجة والبرك وطريب وبارق وتنومة.

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