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القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب، يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.


وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرياض إطلاق نار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب، يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.


وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:19 PM

القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
21,111

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب، يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.


وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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