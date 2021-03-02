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شرطة مكة: القبض على 6 أشخاص سرقوا 17 مركبة

يقومون بتجزئتها وبيعها قطع غيار و"سكراب".. وأُحيلوا للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مواطن، و(4) مقيمين، (3) مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ ارتكبوا سرقة (17) مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها، وبيعها قطع غيار و"سكراب". كما ضُبط بحوزتهم (3) مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة: القبض على 6 أشخاص سرقوا 17 مركبة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مواطن، و(4) مقيمين، (3) مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ ارتكبوا سرقة (17) مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها، وبيعها قطع غيار و"سكراب". كما ضُبط بحوزتهم (3) مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:50 AM

شرطة مكة: القبض على 6 أشخاص سرقوا 17 مركبة

يقومون بتجزئتها وبيعها قطع غيار و"سكراب".. وأُحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مواطن، و(4) مقيمين، (3) مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ ارتكبوا سرقة (17) مركبة في محافظة جدة، وتجزئتها، وبيعها قطع غيار و"سكراب". كما ضُبط بحوزتهم (3) مركبات مسروقة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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