رحّبت مصر بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واللتان تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%. وثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها اليوم المبادرة الطموحة الدالة على الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.

مصر ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-29 رحّبت مصر بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واللتان تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.



وثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها اليوم المبادرة الطموحة الدالة على الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 05:05 PM

مصر ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في التفعيل والتنفيذ





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رحّبت مصر بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واللتان تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.



وثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها اليوم المبادرة الطموحة الدالة على الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.