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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية": انخفاض إصابات "كورونا" في أوروبا

الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة بالفيروس

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا "تباطأت" الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها الأخير عن الوباء، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

ولفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن المنطقة مسؤولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم.

وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13%، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يوميا في أوائل أبريل.

وفي آسيا، أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41% عن الأسبوع السابق.

وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74% في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36% في الوفيات أو 188 حالة.

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"الصحة العالمية": انخفاض إصابات "كورونا" في أوروبا
سبق

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا "تباطأت" الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها الأخير عن الوباء، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

ولفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن المنطقة مسؤولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم.

وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13%، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يوميا في أوائل أبريل.

وفي آسيا، أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41% عن الأسبوع السابق.

وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74% في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36% في الوفيات أو 188 حالة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:48 PM

"الصحة العالمية": انخفاض إصابات "كورونا" في أوروبا

الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا "تباطأت" الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها الأخير عن الوباء، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

ولفتت "سكاي نيوز عربية" إلى أن المنطقة مسؤولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم.

وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13%، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يوميا في أوائل أبريل.

وفي آسيا، أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41% عن الأسبوع السابق.

وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74% في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36% في الوفيات أو 188 حالة.

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