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الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى

تمديد إيقاف المشتبه به لأسبوعين

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ "دافع إرهابي".

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عامًا الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لغاية إرهابية.

وتابع البيان أن النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل. والاثنين مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.

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الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى
سبق

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ "دافع إرهابي".

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عامًا الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لغاية إرهابية.

وتابع البيان أن النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل. والاثنين مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:57 PM

الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بـ"دافع إرهابي" ومحاولة قتل حارس المبنى

تمديد إيقاف المشتبه به لأسبوعين

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محمد البقمي - الرياض
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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ "دافع إرهابي".

واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عامًا الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملاً عنيفًا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لغاية إرهابية.

وتابع البيان أن النية الإرهابية تتضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله، من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل. والاثنين مدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.

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