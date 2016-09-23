"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

مصحوبة برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.