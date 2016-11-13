"أمن الدولة" عن الفيديو الترويجي لمكافحة التطرف: إعداد غير موفَّق.. وأخطاء عديدة

قالت إنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد "صحيفة الوطن" نظير خبرها المكذوب

أوضحت رئاسة أمن الدولة تعليقًا على الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بالرئاسة بشأن مفهوم التطرف أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفَّقوا في إعداد الفيديو؛ وذلك للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف، كما تبيَّن أن من قام به ونشره تصرَّف بشكل فردي، جانَبَ الصواب؛ وهو ما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا.

كما أشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجَلْد". وتؤكد رئاسة أمن الدولة أن ما جاء في الخبر المنشور عارٍ عن الصحة؛ فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية، كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى.





وأوضحت رئاسة أمن الدولة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.