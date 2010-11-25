النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"برمجيات وخدمات حج".. "تقنية البنات بمكة" تفتح باب التقديم للدبلوم المسائي

إضافة إلى تخصصات المحاسبة والتجميل.. عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ، عبر (بوابة القبول الموحد) في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني www.tvtc.gov.sa.

وأضافت الكلية أن التقديم متاح على البرامج التدريبية من 7/ 4/ 1442 حتى تاريخ 16/ 4/ 1442هـ في أربع تخصصات: (تخصص البرمجيات- تخصص المحاسبة- تخصص خدمات الحج والعمرة- تخصص التجميل مسار البشرة ومسار الشعر).

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة حنان المالكي، أن دبلوم البرامج التدريبية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف؛ يهدف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنات والمقيمات ممن تنطبق عليهم ضوابط البرنامج، أما أوقات تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

وبيّنت المالكي أن شروط القبول تسري على المتقدمين بنفس شروط القبول في الفترة الصباحية، ويجوز قبول الحالات التالية "الموظفة المتفرغة وغير المتفرغة"، مع اشتراط التفرغ التام في أوقات التدريب لمن تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج الراغبة في الحصول على مؤهل سَبَق لها الحصول عليه.

ولفتت إلى أن تكاليف الالتحاق بالبرنامج تُحدد على أساس الساعة التدريبية المعتمدة؛ بحيث تكون 400 ريال للساعة، وتدفع المقبولة مبدئيًّا في البرنامج، مصاريف إدارية 300 ريال، كما تُعفى المتدربة من تكاليف البرنامج إذا كانت من أبناء شهداء الواجب.

الكلية التقنية للبنات مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"برمجيات وخدمات حج".. "تقنية البنات بمكة" تفتح باب التقديم للدبلوم المسائي
سبق

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ، عبر (بوابة القبول الموحد) في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني www.tvtc.gov.sa.

وأضافت الكلية أن التقديم متاح على البرامج التدريبية من 7/ 4/ 1442 حتى تاريخ 16/ 4/ 1442هـ في أربع تخصصات: (تخصص البرمجيات- تخصص المحاسبة- تخصص خدمات الحج والعمرة- تخصص التجميل مسار البشرة ومسار الشعر).

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة حنان المالكي، أن دبلوم البرامج التدريبية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف؛ يهدف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنات والمقيمات ممن تنطبق عليهم ضوابط البرنامج، أما أوقات تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

وبيّنت المالكي أن شروط القبول تسري على المتقدمين بنفس شروط القبول في الفترة الصباحية، ويجوز قبول الحالات التالية "الموظفة المتفرغة وغير المتفرغة"، مع اشتراط التفرغ التام في أوقات التدريب لمن تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج الراغبة في الحصول على مؤهل سَبَق لها الحصول عليه.

ولفتت إلى أن تكاليف الالتحاق بالبرنامج تُحدد على أساس الساعة التدريبية المعتمدة؛ بحيث تكون 400 ريال للساعة، وتدفع المقبولة مبدئيًّا في البرنامج، مصاريف إدارية 300 ريال، كما تُعفى المتدربة من تكاليف البرنامج إذا كانت من أبناء شهداء الواجب.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:08 PM

"برمجيات وخدمات حج".. "تقنية البنات بمكة" تفتح باب التقديم للدبلوم المسائي

إضافة إلى تخصصات المحاسبة والتجميل.. عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
43

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ، عبر (بوابة القبول الموحد) في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني www.tvtc.gov.sa.

وأضافت الكلية أن التقديم متاح على البرامج التدريبية من 7/ 4/ 1442 حتى تاريخ 16/ 4/ 1442هـ في أربع تخصصات: (تخصص البرمجيات- تخصص المحاسبة- تخصص خدمات الحج والعمرة- تخصص التجميل مسار البشرة ومسار الشعر).

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة حنان المالكي، أن دبلوم البرامج التدريبية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف؛ يهدف إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنات والمقيمات ممن تنطبق عليهم ضوابط البرنامج، أما أوقات تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

وبيّنت المالكي أن شروط القبول تسري على المتقدمين بنفس شروط القبول في الفترة الصباحية، ويجوز قبول الحالات التالية "الموظفة المتفرغة وغير المتفرغة"، مع اشتراط التفرغ التام في أوقات التدريب لمن تجاوزت شرط العمر وعدد سنوات التخرج الراغبة في الحصول على مؤهل سَبَق لها الحصول عليه.

ولفتت إلى أن تكاليف الالتحاق بالبرنامج تُحدد على أساس الساعة التدريبية المعتمدة؛ بحيث تكون 400 ريال للساعة، وتدفع المقبولة مبدئيًّا في البرنامج، مصاريف إدارية 300 ريال، كما تُعفى المتدربة من تكاليف البرنامج إذا كانت من أبناء شهداء الواجب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,106
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,539

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة