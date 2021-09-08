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بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن قرار منع الجوال في المدارس سيحمى الطلبة من أنفسهم، وهذا يسمى مرونة، وليس تصلبًا إداريًّا كما يصفه البعض.. وأتمنى تعاون المجتمع مع وزارة التعليم من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب أعطانا الدكتور عائض القرني نبذة سريعة عن كتابه الذي يحمل اسم "السيدة ستون".

ومن خلال فقرة سيرة وتر يروي الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصة أغنية "رحل" التي غنتها الفنانة "أصالة".

كما استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو مع رئيس رابطة مشجعي الاتحاد "صالح القرني" وهو يستعيد ذكريات أقوى أغانيه للنادي، ويغنيها معه.

وبمناسبة الموسم الجديد تم استحداث فقرة #المثل_يقول لمناقشة الأمثال وصلاحيتها، مثل:

"مد رجلك على قد لحافك"

"لما شاب ودوه الكتاب"

التي عبّر فيها عن اعتراضه على بعض الأمثال بقوله: "لو لي من الأمر شيء لكنت قمت بشطبها من الكتب".


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بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها
سبق

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن قرار منع الجوال في المدارس سيحمى الطلبة من أنفسهم، وهذا يسمى مرونة، وليس تصلبًا إداريًّا كما يصفه البعض.. وأتمنى تعاون المجتمع مع وزارة التعليم من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب أعطانا الدكتور عائض القرني نبذة سريعة عن كتابه الذي يحمل اسم "السيدة ستون".

ومن خلال فقرة سيرة وتر يروي الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصة أغنية "رحل" التي غنتها الفنانة "أصالة".

كما استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو مع رئيس رابطة مشجعي الاتحاد "صالح القرني" وهو يستعيد ذكريات أقوى أغانيه للنادي، ويغنيها معه.

وبمناسبة الموسم الجديد تم استحداث فقرة #المثل_يقول لمناقشة الأمثال وصلاحيتها، مثل:

"مد رجلك على قد لحافك"

"لما شاب ودوه الكتاب"

التي عبّر فيها عن اعتراضه على بعض الأمثال بقوله: "لو لي من الأمر شيء لكنت قمت بشطبها من الكتب".


08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:11 PM

بالفيديو.. العرفج: أرجو أن نتعاون مع وزارة التعليم ولا نتنمر أو نُظهر الشماتة عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,218

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن قرار منع الجوال في المدارس سيحمى الطلبة من أنفسهم، وهذا يسمى مرونة، وليس تصلبًا إداريًّا كما يصفه البعض.. وأتمنى تعاون المجتمع مع وزارة التعليم من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب أعطانا الدكتور عائض القرني نبذة سريعة عن كتابه الذي يحمل اسم "السيدة ستون".

ومن خلال فقرة سيرة وتر يروي الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصة أغنية "رحل" التي غنتها الفنانة "أصالة".

كما استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو مع رئيس رابطة مشجعي الاتحاد "صالح القرني" وهو يستعيد ذكريات أقوى أغانيه للنادي، ويغنيها معه.

وبمناسبة الموسم الجديد تم استحداث فقرة #المثل_يقول لمناقشة الأمثال وصلاحيتها، مثل:

"مد رجلك على قد لحافك"

"لما شاب ودوه الكتاب"

التي عبّر فيها عن اعتراضه على بعض الأمثال بقوله: "لو لي من الأمر شيء لكنت قمت بشطبها من الكتب".


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