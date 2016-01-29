ضحايا كورونا في 6 دول.. 839 وفاة جديدة بألمانيا و534 بروسيا و163 بالهند و95 باليابان

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 49 في بلجيكا و6 وفيات بالسودان

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و534 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) بروسيا، في بيان، بأن 2799 إصابة سُجّلت في العاصمة موسكو؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 3813048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72185 حالة، مشيراً إلى تعافي 26204 حالات؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3255462 حالة.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14022 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و192850 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 55752 بعد تسجيل 839 وفاة جديدة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 18855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و163 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 10720048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154010 وفيات.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و95 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 381759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5511 وفاة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سُجّلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و49 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 702437 إصابة، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 20982 وفاة.

السودان

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متضمنة 6 وفيات، وتعافي 115 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية منذ انتشار الجائحة في السودان، إلى 26898 إصابة مؤكّدة، متضمنة 1798 حالة وفاة، وتعافي 21155 حالة.