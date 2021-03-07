"الطيار" إلى رتبة رئيس رقباء بمرور بحرة

قلّد مدير إدارة مرور جدة العميد أحمد السريحي، مدير قسم السير بشعبة مرور محافظة بحرة عبد الله عطية الطيار، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".



جاء ذلك بحضور العقيد علي الزهراني مدير شعبة مرور محافظة بحرة.



وأعرب "الطيار" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مُبديًا اعتزازه بهذه الثقة.



واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.