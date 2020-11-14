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"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور": إذا شعرت بانخفاض السكر في الدم.. فتوقف عن القيادة فورًا

أكد ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة في هذه الحالة

تفاعل حساب المرور السعودي، على موقع "تويتر"، مع اليوم العالمي للسكر؛ داعيًا إلى ضرورة التوقف عن القيادة على الفور في حالة الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم.

وشدد "المرور" على ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة، في هذه الحالة.

يذكر أنه في 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى ميلاد الطبيب فريديريك بانتينغ الذي شارك في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1921.

ويعتبر هذا العام استثنائياً لمرضى السكري، نظرًا لتفشي جائحة "كورونا" من جهة، الوباء الذي يهدد بشكل مضاعف من يعاني من أمراض مزمنة. والتحديات الاقتصادية التي تجعل من الصعب العثور على الأنسولين، من جهة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": إذا شعرت بانخفاض السكر في الدم.. فتوقف عن القيادة فورًا
سبق

تفاعل حساب المرور السعودي، على موقع "تويتر"، مع اليوم العالمي للسكر؛ داعيًا إلى ضرورة التوقف عن القيادة على الفور في حالة الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم.

وشدد "المرور" على ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة، في هذه الحالة.

يذكر أنه في 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى ميلاد الطبيب فريديريك بانتينغ الذي شارك في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1921.

ويعتبر هذا العام استثنائياً لمرضى السكري، نظرًا لتفشي جائحة "كورونا" من جهة، الوباء الذي يهدد بشكل مضاعف من يعاني من أمراض مزمنة. والتحديات الاقتصادية التي تجعل من الصعب العثور على الأنسولين، من جهة أخرى.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:30 PM

"المرور": إذا شعرت بانخفاض السكر في الدم.. فتوقف عن القيادة فورًا

أكد ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة في هذه الحالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل حساب المرور السعودي، على موقع "تويتر"، مع اليوم العالمي للسكر؛ داعيًا إلى ضرورة التوقف عن القيادة على الفور في حالة الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم.

وشدد "المرور" على ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة، في هذه الحالة.

يذكر أنه في 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى ميلاد الطبيب فريديريك بانتينغ الذي شارك في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1921.

ويعتبر هذا العام استثنائياً لمرضى السكري، نظرًا لتفشي جائحة "كورونا" من جهة، الوباء الذي يهدد بشكل مضاعف من يعاني من أمراض مزمنة. والتحديات الاقتصادية التي تجعل من الصعب العثور على الأنسولين، من جهة أخرى.

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