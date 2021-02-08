وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الليبي

استعرضا تطورات الساحة الليبية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القاهرة اليوم، وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.



وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض المستجدات على الساحة الليبية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.