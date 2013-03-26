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"السبيعي": الأمر الملكي بتقديم الاختبارات يؤكد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية

أكد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، وإنهاء مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك؛ هو استمرار لاهتمام القيادة -حفظها الله- ببناء الإنسان والعناية بأبناء الوطن من خلال تحقيق المكتسبات التعليمية، بما يضمن النتائج الإيجابية في أداء الاختبارات.

وأضاف الدكتور السبيعي أن الأمر الملكي سيسهم في مساعدة الطلاب والطالبات في الحصول على نتائج متميزة لاستمرارية الدراسة دون انقطاع.

وقال رئيس الجامعة: "نحظى بقيادة رشيدة وضعت من أولى اهتماماتها الاستثمار في الطاقات البشرية المتمثلة في شباب وشابات الوطن كونهم العنصر الرئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ونظير ما أظهروه من إمكانات عالية على المستوى المحلي والدولي".

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبيعي": الأمر الملكي بتقديم الاختبارات يؤكد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية
سبق

أكد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، وإنهاء مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك؛ هو استمرار لاهتمام القيادة -حفظها الله- ببناء الإنسان والعناية بأبناء الوطن من خلال تحقيق المكتسبات التعليمية، بما يضمن النتائج الإيجابية في أداء الاختبارات.

وأضاف الدكتور السبيعي أن الأمر الملكي سيسهم في مساعدة الطلاب والطالبات في الحصول على نتائج متميزة لاستمرارية الدراسة دون انقطاع.

وقال رئيس الجامعة: "نحظى بقيادة رشيدة وضعت من أولى اهتماماتها الاستثمار في الطاقات البشرية المتمثلة في شباب وشابات الوطن كونهم العنصر الرئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ونظير ما أظهروه من إمكانات عالية على المستوى المحلي والدولي".

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:28 PM

"السبيعي": الأمر الملكي بتقديم الاختبارات يؤكد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية

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هادي آل كليب - نجران
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أكد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ للطلاب والطالبات، وإنهاء مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك؛ هو استمرار لاهتمام القيادة -حفظها الله- ببناء الإنسان والعناية بأبناء الوطن من خلال تحقيق المكتسبات التعليمية، بما يضمن النتائج الإيجابية في أداء الاختبارات.

وأضاف الدكتور السبيعي أن الأمر الملكي سيسهم في مساعدة الطلاب والطالبات في الحصول على نتائج متميزة لاستمرارية الدراسة دون انقطاع.

وقال رئيس الجامعة: "نحظى بقيادة رشيدة وضعت من أولى اهتماماتها الاستثمار في الطاقات البشرية المتمثلة في شباب وشابات الوطن كونهم العنصر الرئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ونظير ما أظهروه من إمكانات عالية على المستوى المحلي والدولي".

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