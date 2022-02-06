"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لنقلهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا بالرياض

تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، 3 مواطنين، ومقيمَين من الجنسيتَين الباكستانية واليمنية؛ لنقلهم وتخزينهم 334 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.



‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو تخزين الحطب والفحم المحليَّين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.



‏‎يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.