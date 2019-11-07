أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.
75% خصم على المخالفات المرورية في دبي
حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي
أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.
أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
75% خصم على المخالفات المرورية في دبي
حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي
أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.