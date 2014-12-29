النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير صحة الطائف يدشن مشروعات تطويرية في مستشفى قيا العام

بينها تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير.. حث على مضاعفة الجهد

دشن مدير صحة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات التطويرية في مستشفى قيا العام.

ومن بينها، مشروع تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير، ويقدم خدماته بمعدل 25 عملية شهريًا، ما بين جراحة عامة وطارئة وعظام ونساء وولادة.

كما دشن "القحطاني"، قاعة التدريب بالمستشفى، والتي جرى تطويرها وتحسينها، لإقامة البرامج التدريبية.

ووقف "القحطاني"، على مشروع توسعة الطوارئ بالمستشفى، حيث ستتم زيادة السعة السريرية للطوارئ من سبعة أسرة إلى 22 سريرًا، واستحداث عيادة تنفسية وعيادتين للحالات الباردة، ونقاط الفرز البصري.

وفي نهاية الجولة، اجتمع "القحطاني"، مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام واستمع لبعض الطلبات، وحثهم على مضاعفة الجهد، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، شاكرًا جهود الإدارة في تطوير بيئة العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير صحة الطائف يدشن مشروعات تطويرية في مستشفى قيا العام
سبق

دشن مدير صحة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات التطويرية في مستشفى قيا العام.

ومن بينها، مشروع تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير، ويقدم خدماته بمعدل 25 عملية شهريًا، ما بين جراحة عامة وطارئة وعظام ونساء وولادة.

كما دشن "القحطاني"، قاعة التدريب بالمستشفى، والتي جرى تطويرها وتحسينها، لإقامة البرامج التدريبية.

ووقف "القحطاني"، على مشروع توسعة الطوارئ بالمستشفى، حيث ستتم زيادة السعة السريرية للطوارئ من سبعة أسرة إلى 22 سريرًا، واستحداث عيادة تنفسية وعيادتين للحالات الباردة، ونقاط الفرز البصري.

وفي نهاية الجولة، اجتمع "القحطاني"، مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام واستمع لبعض الطلبات، وحثهم على مضاعفة الجهد، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، شاكرًا جهود الإدارة في تطوير بيئة العمل.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:49 PM

مدير صحة الطائف يدشن مشروعات تطويرية في مستشفى قيا العام

بينها تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير.. حث على مضاعفة الجهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
6
839

دشن مدير صحة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات التطويرية في مستشفى قيا العام.

ومن بينها، مشروع تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير، ويقدم خدماته بمعدل 25 عملية شهريًا، ما بين جراحة عامة وطارئة وعظام ونساء وولادة.

كما دشن "القحطاني"، قاعة التدريب بالمستشفى، والتي جرى تطويرها وتحسينها، لإقامة البرامج التدريبية.

ووقف "القحطاني"، على مشروع توسعة الطوارئ بالمستشفى، حيث ستتم زيادة السعة السريرية للطوارئ من سبعة أسرة إلى 22 سريرًا، واستحداث عيادة تنفسية وعيادتين للحالات الباردة، ونقاط الفرز البصري.

وفي نهاية الجولة، اجتمع "القحطاني"، مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام واستمع لبعض الطلبات، وحثهم على مضاعفة الجهد، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، شاكرًا جهود الإدارة في تطوير بيئة العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,917
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة