الطائف تواعد انطلاقة "ملتقى تنمية الاستثمار الصحي" غداً

"الربيعي": نسعى لتعزيز الشراكة مع "القطاع الخاص" ومنحه الفرص

يُطلق محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، غدًا الثلاثاء؛ ملتقى تنمية الاستثمار الصحي بالطائف. بفندق أريديوم، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض أسعد الدندش، ونائب المدير العام لتراخيص المنشآت الصحية الدكتور محمد عبدالعزيز العيد، وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات الصحة في الطائف.



ويضم الملتقى الذي يناقش من خلاله وورش العمل، عددًا من المحاور الرئيسة حول آخر المستجدات في تنمية الاستثمار الصحي، والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة بهذا المجال.



هذا وقالت "صحة الطائف" -الجهة المنظمة بالتعاون مع القطاع الخاص واللجنة الصحية بالغرفة التجارية بالطائف-: إن الملتقى يستعرض دور القطاع الصحي العام والخاص في الاستثمار من خلال رؤية 2030، وتقديم نظرة شاملة لآخر المستجدات ببرنامج منصة الخدمات الصحية صحة الإلكتروني، ويعمل على مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الصحية.



من جهته قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن صحة الطائف تسعى من خلال هذا الملتقى لتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين للطائف، مع تسهيل كافة السبل لتشجيعهم على الاستثمار ومنحهم الفرص المناسبة لزيادة الشراكة والتعاون.