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"ماطرة" تبدأ غدًا.. "الحصيني" حاملًا البشرى: بهذه المناطق وتستمر أيامًا

توقعها هطولات من خفيفة إلى غزيرة يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بدءًا من غد الاثنين على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة)، فمكة، فالمدينة، فتبوك، فجنوب الرياض، والإمارات، وعمان، واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية فالوسطى فالشرقية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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"ماطرة" تبدأ غدًا.. "الحصيني" حاملًا البشرى: بهذه المناطق وتستمر أيامًا
سبق

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بدءًا من غد الاثنين على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة)، فمكة، فالمدينة، فتبوك، فجنوب الرياض، والإمارات، وعمان، واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية فالوسطى فالشرقية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
08:34 AM

"ماطرة" تبدأ غدًا.. "الحصيني" حاملًا البشرى: بهذه المناطق وتستمر أيامًا

توقعها هطولات من خفيفة إلى غزيرة يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة متوسطة القوة تستمر عدة أيام بدءًا من غد الاثنين على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة)، فمكة، فالمدينة، فتبوك، فجنوب الرياض، والإمارات، وعمان، واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لغزيرة، يعقبها انخفاض طفيف في الحرارة على الشمالية فالوسطى فالشرقية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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