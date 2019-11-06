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مستشفى منفذ البطحاء العام يحتضن حملة للتبرع بالدم

تحت شعار "دماؤنا هبة الحياة"

دشن محافظ العديد سعد بن محمد العجلان؛ حملة التبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا هبة الحياة ٢"، التي أقامها مستشفى منفذ البطحاء العام، بالتعاون مع بلدية البطحاء.

ويشارك في الحملة موظّفو الجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملون في منفذ البطحاء، بهدف التعزيز والتوعية بالتبرع بالدم، والتسهيل على المبادرين ونشر الفائدة الصحية، عبر برامج الشراكة الاجتماعية التي تقدّمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وشهدت الحملة في يومها الأول، حضور أكثر من ٥٠ متبرعًا؛ حيث من المقرر أن تستمر الحمل ثلاثة أيام، من أجل دعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولتعزيز مخزونها لتلبية الحالات الطارئة.

ويشرف على الحملة مدير إدارة صحة العديد محمد البخيت، وبمتابعةٍ من مدير مستشفى منفذ البطحاء العام عادل المهيني.

مستشفى منفذ البطحاء العام دماؤنا هبة الحياة ٢

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى منفذ البطحاء العام يحتضن حملة للتبرع بالدم
سبق

دشن محافظ العديد سعد بن محمد العجلان؛ حملة التبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا هبة الحياة ٢"، التي أقامها مستشفى منفذ البطحاء العام، بالتعاون مع بلدية البطحاء.

ويشارك في الحملة موظّفو الجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملون في منفذ البطحاء، بهدف التعزيز والتوعية بالتبرع بالدم، والتسهيل على المبادرين ونشر الفائدة الصحية، عبر برامج الشراكة الاجتماعية التي تقدّمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وشهدت الحملة في يومها الأول، حضور أكثر من ٥٠ متبرعًا؛ حيث من المقرر أن تستمر الحمل ثلاثة أيام، من أجل دعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولتعزيز مخزونها لتلبية الحالات الطارئة.

ويشرف على الحملة مدير إدارة صحة العديد محمد البخيت، وبمتابعةٍ من مدير مستشفى منفذ البطحاء العام عادل المهيني.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
06:00 PM

مستشفى منفذ البطحاء العام يحتضن حملة للتبرع بالدم

تحت شعار "دماؤنا هبة الحياة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن محافظ العديد سعد بن محمد العجلان؛ حملة التبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا هبة الحياة ٢"، التي أقامها مستشفى منفذ البطحاء العام، بالتعاون مع بلدية البطحاء.

ويشارك في الحملة موظّفو الجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملون في منفذ البطحاء، بهدف التعزيز والتوعية بالتبرع بالدم، والتسهيل على المبادرين ونشر الفائدة الصحية، عبر برامج الشراكة الاجتماعية التي تقدّمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وشهدت الحملة في يومها الأول، حضور أكثر من ٥٠ متبرعًا؛ حيث من المقرر أن تستمر الحمل ثلاثة أيام، من أجل دعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولتعزيز مخزونها لتلبية الحالات الطارئة.

ويشرف على الحملة مدير إدارة صحة العديد محمد البخيت، وبمتابعةٍ من مدير مستشفى منفذ البطحاء العام عادل المهيني.

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