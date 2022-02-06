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بعد بلوغ الورثة.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في سعودي قتل آخر بضربه على رأسه

"الداخلية" تحذّر كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك العقاب الشرعي سيكون مصيره

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، -سعودي الجنسية- قتل مواطناً آخر وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي -سعودي الجنسية- على قتل/ إبراهيم بن محمد بن حسين الحاتمي -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي، اليوم الأحد 5 / 7 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد بلوغ الورثة.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في سعودي قتل آخر بضربه على رأسه
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، -سعودي الجنسية- قتل مواطناً آخر وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي -سعودي الجنسية- على قتل/ إبراهيم بن محمد بن حسين الحاتمي -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي، اليوم الأحد 5 / 7 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:23 PM

بعد بلوغ الورثة.. جدة تشهد تنفيذ شرع الله في سعودي قتل آخر بضربه على رأسه

"الداخلية" تحذّر كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك العقاب الشرعي سيكون مصيره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، -سعودي الجنسية- قتل مواطناً آخر وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي -سعودي الجنسية- على قتل/ إبراهيم بن محمد بن حسين الحاتمي -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي، اليوم الأحد 5 / 7 / 1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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