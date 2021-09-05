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البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة

أكّدت وقوفها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبّرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي الآثم.

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البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة
سبق

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبّرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي الآثم.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:58 AM

البحرين تدين بشدة الهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة

أكّدت وقوفها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية المتتالية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين التام إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لوقف تلك الهجمات الإرهابية العدائية، وتضامنها معها في جهودها لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية منتهكة كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبّرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من جرّاء هذا العمل الإرهابي الآثم.

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