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ما أحلى الرجوع إليه.. "الدخيل" يعلن عودة "المدخلى" لـ"العربية" والأخير يعلق

بعد قبول وزير الإعلام استقالته من قناتى السعودية الأولى والإخبارية واحترام رغبته

أعلن مدير قناة العربية تركي الدخيل، عودة الإعلامي خالد مدخلي للقناة، وذلك عبر تغريدة من حسابه في تويتر: ‏"ما أحلى الرجوع إليه يسرني أن أعلن عودة الأستاذ ‫#خالد_مدخلي‪@khalid76 إلى بيته في شبكة #العربية عوداً حميداً".

بدوره غرد "المدخلي" قائلاً: ‏"عدتُ إلى بيتي، وأصدقائي ‏لطاولتي شكرا لك أبو عبدالله من القلب ،شكراً العربية‫ ، نشرة الرابعة".

وكان "المدخلي" بعد مغادرته قناة العربية ونشرة الرابعة قد تسلم إدارة قناتي السعودية الأولى والإخبارية قبل أن يقدم استقالته لوزير الإعلام الدكتور عوّاد العواد قبل يومين والتي غرد بها: "‏الزميل الأستاذ خالد مدخلي قيمة إعلامية وطنية وإضافة كبيرة أرجو أن يبقى أثرها في قناتي السعودية والإخبارية، وقبول استقالته جاء احترامًا لرغبته مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح."

وعقب عليها "المدخلي" قائلاً: ‏"معالي الوزير الدكتور عوّاد العواد ‏كنت ولا زلت سنداً وداعماً لكل العاملين في منظومتنا الإعلامية الشامخة لك جزيل الشكر وفائق الامتنان على ثقتك في شخصي ، وعلى هذه الإشادة التي سأظل أفخر وأعتز بها كاعتزازي بشخصكم الكريم ‏وسأظل خادماً لوطني وإعلام وطني في كل مكان وزمان ‏شكرا معاليك".

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ما أحلى الرجوع إليه.. "الدخيل" يعلن عودة "المدخلى" لـ"العربية" والأخير يعلق
سبق

أعلن مدير قناة العربية تركي الدخيل، عودة الإعلامي خالد مدخلي للقناة، وذلك عبر تغريدة من حسابه في تويتر: ‏"ما أحلى الرجوع إليه يسرني أن أعلن عودة الأستاذ ‫#خالد_مدخلي‪@khalid76 إلى بيته في شبكة #العربية عوداً حميداً".

بدوره غرد "المدخلي" قائلاً: ‏"عدتُ إلى بيتي، وأصدقائي ‏لطاولتي شكرا لك أبو عبدالله من القلب ،شكراً العربية‫ ، نشرة الرابعة".

وكان "المدخلي" بعد مغادرته قناة العربية ونشرة الرابعة قد تسلم إدارة قناتي السعودية الأولى والإخبارية قبل أن يقدم استقالته لوزير الإعلام الدكتور عوّاد العواد قبل يومين والتي غرد بها: "‏الزميل الأستاذ خالد مدخلي قيمة إعلامية وطنية وإضافة كبيرة أرجو أن يبقى أثرها في قناتي السعودية والإخبارية، وقبول استقالته جاء احترامًا لرغبته مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح."

وعقب عليها "المدخلي" قائلاً: ‏"معالي الوزير الدكتور عوّاد العواد ‏كنت ولا زلت سنداً وداعماً لكل العاملين في منظومتنا الإعلامية الشامخة لك جزيل الشكر وفائق الامتنان على ثقتك في شخصي ، وعلى هذه الإشادة التي سأظل أفخر وأعتز بها كاعتزازي بشخصكم الكريم ‏وسأظل خادماً لوطني وإعلام وطني في كل مكان وزمان ‏شكرا معاليك".

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
02:58 PM

ما أحلى الرجوع إليه.. "الدخيل" يعلن عودة "المدخلى" لـ"العربية" والأخير يعلق

بعد قبول وزير الإعلام استقالته من قناتى السعودية الأولى والإخبارية واحترام رغبته

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
23
76,850

أعلن مدير قناة العربية تركي الدخيل، عودة الإعلامي خالد مدخلي للقناة، وذلك عبر تغريدة من حسابه في تويتر: ‏"ما أحلى الرجوع إليه يسرني أن أعلن عودة الأستاذ ‫#خالد_مدخلي‪@khalid76 إلى بيته في شبكة #العربية عوداً حميداً".

بدوره غرد "المدخلي" قائلاً: ‏"عدتُ إلى بيتي، وأصدقائي ‏لطاولتي شكرا لك أبو عبدالله من القلب ،شكراً العربية‫ ، نشرة الرابعة".

وكان "المدخلي" بعد مغادرته قناة العربية ونشرة الرابعة قد تسلم إدارة قناتي السعودية الأولى والإخبارية قبل أن يقدم استقالته لوزير الإعلام الدكتور عوّاد العواد قبل يومين والتي غرد بها: "‏الزميل الأستاذ خالد مدخلي قيمة إعلامية وطنية وإضافة كبيرة أرجو أن يبقى أثرها في قناتي السعودية والإخبارية، وقبول استقالته جاء احترامًا لرغبته مع تمنياتي له بالتوفيق والنجاح."

وعقب عليها "المدخلي" قائلاً: ‏"معالي الوزير الدكتور عوّاد العواد ‏كنت ولا زلت سنداً وداعماً لكل العاملين في منظومتنا الإعلامية الشامخة لك جزيل الشكر وفائق الامتنان على ثقتك في شخصي ، وعلى هذه الإشادة التي سأظل أفخر وأعتز بها كاعتزازي بشخصكم الكريم ‏وسأظل خادماً لوطني وإعلام وطني في كل مكان وزمان ‏شكرا معاليك".

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