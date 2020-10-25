النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

60 ألف مراجع لقسم الطوارئ بمستشفى صامطة خلال ثمانية أشهر

كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا في الفترة نفسها

استقبل مستشفى صامطة العام 59601 مراجع في قسم الطوارئ خلال الـ8 أشهر الماضية، كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا خلال هذه الفترة.

وقد قام المستشفى خلال الفترة نفسها بعمل 272193 فحصًا مخبريًا و21600 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة، فيما أجريت 661 عملية جراحية، و158 جراحة يوم الواحد، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2031 متبرعًا وبلغت عدد حالات الولادة 1442 حالة، وجرى تنويم عدد 1827 حالة في أقسام التنويم بالمستشفى.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان، للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
60 ألف مراجع لقسم الطوارئ بمستشفى صامطة خلال ثمانية أشهر
سبق

استقبل مستشفى صامطة العام 59601 مراجع في قسم الطوارئ خلال الـ8 أشهر الماضية، كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا خلال هذه الفترة.

وقد قام المستشفى خلال الفترة نفسها بعمل 272193 فحصًا مخبريًا و21600 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة، فيما أجريت 661 عملية جراحية، و158 جراحة يوم الواحد، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2031 متبرعًا وبلغت عدد حالات الولادة 1442 حالة، وجرى تنويم عدد 1827 حالة في أقسام التنويم بالمستشفى.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان، للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:39 PM

60 ألف مراجع لقسم الطوارئ بمستشفى صامطة خلال ثمانية أشهر

كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا في الفترة نفسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
63

استقبل مستشفى صامطة العام 59601 مراجع في قسم الطوارئ خلال الـ8 أشهر الماضية، كما استقبلت العيادات الخارجية 33189 مريضًا ومراجعًا خلال هذه الفترة.

وقد قام المستشفى خلال الفترة نفسها بعمل 272193 فحصًا مخبريًا و21600 فحص إشعاعي للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة، فيما أجريت 661 عملية جراحية، و158 جراحة يوم الواحد، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2031 متبرعًا وبلغت عدد حالات الولادة 1442 حالة، وجرى تنويم عدد 1827 حالة في أقسام التنويم بالمستشفى.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة جازان، للمرضى والمراجعين للمستشفيات والقطاعات الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,453
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,689

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة