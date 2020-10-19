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الجهات الرقابية بالرياض تكشف مخبأ سريًّا ومخالفات عدة بأحد محال الذهب

يُستخدم للمشغولات المخالفة أو في غسل الأموال

كشفت جولة رقابية مشتركة مكوَّنة من وزارتَيْ التجارة والموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل عن مخبأ سري في أحد محال الذهب والمجوهرات بالرياض.

ووفقًا لأحد المسؤولين المشاركين في الجولة الرقابية فإن المخبأ السري المؤدي إلى دور كامل خلف أحد أرفف المعروضات بالمحل قد يُستخدم للمشغولات المخالفة، وقد يُستخدم في غسل الأموال.

كما كشفت الجولة على محال الذهب والمجوهرات عن بعض المخالفات، كانتهاء صلاحية السجل التجاري، وعدم وجود دمغة، وكذلك تقليد علامات تجارية شهيرة.

واتخذت الجهات الرقابية الإجراءات النظامية بحق المحال المخالفة، وتم إغلاقها.

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الجهات الرقابية بالرياض تكشف مخبأ سريًّا ومخالفات عدة بأحد محال الذهب
سبق

كشفت جولة رقابية مشتركة مكوَّنة من وزارتَيْ التجارة والموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل عن مخبأ سري في أحد محال الذهب والمجوهرات بالرياض.

ووفقًا لأحد المسؤولين المشاركين في الجولة الرقابية فإن المخبأ السري المؤدي إلى دور كامل خلف أحد أرفف المعروضات بالمحل قد يُستخدم للمشغولات المخالفة، وقد يُستخدم في غسل الأموال.

كما كشفت الجولة على محال الذهب والمجوهرات عن بعض المخالفات، كانتهاء صلاحية السجل التجاري، وعدم وجود دمغة، وكذلك تقليد علامات تجارية شهيرة.

واتخذت الجهات الرقابية الإجراءات النظامية بحق المحال المخالفة، وتم إغلاقها.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:40 PM

الجهات الرقابية بالرياض تكشف مخبأ سريًّا ومخالفات عدة بأحد محال الذهب

يُستخدم للمشغولات المخالفة أو في غسل الأموال

A A A
خالد علي - الرياض
2
905

كشفت جولة رقابية مشتركة مكوَّنة من وزارتَيْ التجارة والموارد البشرية والهيئة العامة للزكاة والدخل عن مخبأ سري في أحد محال الذهب والمجوهرات بالرياض.

ووفقًا لأحد المسؤولين المشاركين في الجولة الرقابية فإن المخبأ السري المؤدي إلى دور كامل خلف أحد أرفف المعروضات بالمحل قد يُستخدم للمشغولات المخالفة، وقد يُستخدم في غسل الأموال.

كما كشفت الجولة على محال الذهب والمجوهرات عن بعض المخالفات، كانتهاء صلاحية السجل التجاري، وعدم وجود دمغة، وكذلك تقليد علامات تجارية شهيرة.

واتخذت الجهات الرقابية الإجراءات النظامية بحق المحال المخالفة، وتم إغلاقها.

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