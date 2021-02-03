"الربيعة" يشهد تطبيق نظام EPIC في مدينة الملك فهد الطبية

تسخيراً لأحدث وسائل التكنولوجيا في التعرف على معلومات المريض

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية البدء في تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني EPIC، وذلك في خطوة من شأنها تطوير خدمات الرعاية الصحية والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعرف على معلومات المريض في مختلف مراحل تلقيه الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خطط علاجية دقيقة وفقاً لبيانات صحيحة وشاملة.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مشروع الملف الطبي الإلكتروني أحد أهداف الخطط الاستراتيجية ضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، التي تذلل العقبات كافة وتسخر التقنيات الحديثة التي تمكن مقدم الخدمة الصحية من الاطلاع على جميع تفاصيل ملتقي الخدمة، الأمر الذي يؤكد المضي قدما نحو برنامج التحول الصحي في برامج وزارة الصحة.

ووصف المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد الغفيلي، الخطوة بالمشروع الوطني المهم؛ من أجل مواكبة واقع التحديث الذي يعيشه القطاع الصحي في المملكة حالياً، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن نظام EPIC في المدينة الطبية سيكون المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث أنظمته المتعددة وخدمات الرعاية الصحية التخصصية المقدمة.

وذكر أن المشروع تم على أيدي فريق سعودي من المدينة الطبية، وقد واجهوا تحدياً كبيراً خلال جائحة كورونا لم يمنعهم من التوقف، بل ساعدهم على توظيف هذا الأمر في تسخير خدمات إضافية داخل المشروع لتحليل البيانات وإعطاء تفاصيل عن حدوث الأمراض الفيروسية.

وأشار إلى النتائج المميزة خلال فترة العامين الماضيين من التطبيق حيث تمكنوا من نقل 41 مليون سجل من البيانات الطبية المتعددة وجعِلها متاحة للكادر الصحي، إضافة إلى أرشفة ما يقارب 800.000 ملف طبي للمرضى للنظام الحديث.

وركز على أهمية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال دراسة الحالة السلوكية لملفات المرضى عن طريق 700 عيادة متخصصة تقدم خدمات تحليل البيانات المتقدم والتي تمكن الفريق الطبي من أخذ إجراءات وقائية وتقديم التوعية اللازمة.

وقال "الغفيلي": هذا المشروع ليس فقط للمدينة بل هو للرعاية الصحية في المملكة بشكل عام، خصوصاً مع تحولات تقديم الرعاية الصحية ومسؤوليتها التي لم تعد حكراً على معالجة المواطن في المستشفيات بل الوصول إليه في بيته، والحفاظ على صحته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بعد ذلك، شاهد "الربيعة" عرضاً مرئياً عن الخدمات التقنية في نظام "إيبك" التي عملت عليها مدينة الملك فهد الطبية وطورت من أنظمتها الداخلية كجزء من تسهيل الإجراءات لخدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما كرم فريق العمل المساهم في بناء وتشغيل النظام المدينة الطبية.